«صالون كولينير الإمارات».. منافسات عالمية في «إكسبو الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أزاحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الستار عن تفاصيل النسخة الثالثة والعشرين من مسابقة الطهي الأكبر عالمياً «صالون كولينير الإمارات» التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي، بدعم من الغرفة، ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة بين 3 و5 مارس/ آذار المقبل، بمشاركة خبراء الطهي من جميع أنحاء العالم.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس، بحضور عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وأوي ميشيل رئيس جمعية الإمارات للطهي نائب الرئيس المساعد للرابطة العالمية لجمعيات الطهاة، وجوان كوك الرئيس التنفيذي لشركة «بربل كيتشن إيفنتس»، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض «إكسبو كولينير» الذي يقام هذا العام بمشاركة 200 عارض مختص بالطهي والمأكولات، وصناعة الضيافة والفنادق والسياحة.كما تم خلال المؤتمر، الإعلان عن إدخال فئة جديدة إلى مسابقة «صالون كولينير الإمارات» ليصبح عدد فئاتها 30، بدلاً من 29، فضلاً عن زيادة عدد البرامج التدريبية التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر، إلى جانب توسيع الأماكن المخصصة لتقديم تلك الدورات لزيادة عدد المستفيدين منها، وتقدم البرامج التدريبية من قبل 5 شركاء تعليميين رسميين.

إضافة نوعية

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استضافة المركز لهذا الحدث المتخصص بفنون الطهي للعام الثاني على التوالي، يعكس ثقة الجهات المنظمة بمستوى الخدمات التي يقدمها، لافتاً إلى الحرص على توفير كل السبل الكفيلة بالمحافظة على أهمية ومكانة المعرض الذي يشكل إضافة نوعية إلى قائمة الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها «إكسبو الشارقة»، في إطار تنويع أجندة فعالياته، ومواصلة نموه المتصاعد، سواء لجهة زيادة عدد العارضين المحليين والدوليين، أو لناحية عدد الزوار من رجال أعمال ومستثمرين وخبراء ومهتمين، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة صناعة المعارض الإقليمية والعالمية.

وأشار عبد العزيز محمد شطاف، إلى أن دعم غرفة الشارقة لهذا الحدث سيكون هذا العام أوسع من العام السابق، في إطار حرص الغرفة على دعم كل الجهود في صناعة الضيافة التي تتميز بها إمارة الشارقة، كوجهة مميزة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، من خلال إبراز أهمية هذا الحدث، وتعزيز مكانته عبر توفير كل أشكال الدعم للجهات المشاركة والمنظمة.