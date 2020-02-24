شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج فريق شرطة دبي بطلاً لتحدي فرق الإنقاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
شهد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في نادي ضباط الشرطة في دبي، حفل تكريم الفرق الفائزة في «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2020»، وفرق العمل واللجان المنظمة والشركاء، وذلك بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، والعميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد أحمد عبدالله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي، عدد من الضباط والشركاء. وتوّج اللواء عبدالله خليفة المري فريق الإنقاذ «B» من إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي بطلاً لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2020 بعد أن حقق أعلى مجموع عام في النقاط، وحل فريق الإنقاذ التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني، وفريق الإنقاذ «A» في شرطة دبي في المركز الثالث.
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