نيابـة دبـي تـعـزز ثقافــة الابتكـار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



شهد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، انطلاق أسبوع الابتكار للنيابة العامة في دبي، من خلال معرض «ابتكارات النيابة العامة» في مبناها الرئيسي الذي يستعرض حزمة من المشاريع المبتكرة.

واطلع المستشار عصام الحميدان بحضور المستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام وأعضاء مجلس القيادة الاستراتيجي أثناء تجوله في المعرض على أهم الأفكار المبتكرة التي تم تطويعها لخدمة وتطوير أنظمة العمل مثل مبادرة التقاضي عن بعد والذكاء الاصطناعي في عمل عضو النيابة العامة والكفالة الذكية والأمر الجزائي والأحكام الذكية والتنفيذ الفوري للأحكام حيث تعد مبادرات ومشاريع نوعية تخدم الجمهور والمجتمع من حيث اختصار الوقت والجهد، فضلاً عن كونها مواكبة للتغييرات التنموية بإمارة دبي.

كما تم عرض المشاريع المستقبلية المبتكرة مثل مبادرة الذكاء الاصطناعي كبديل لعمل عضو النيابة العامة.

ومن جانبها قالت شمسة المري مديرة إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إن النيابة العامة تتبنى ثقافة الابتكار والتميز والريادة كأسلوب حياة تتعاطاه في ممارساتها اليومية.