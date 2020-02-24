شاهد.. كيف تعاملت جرافة إسرائيلية مع جثة فلسطينى سقط برصاص الاحتلال فى غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهجان وتنديد كبيران بعد نشر صور جرّافة إسرائيلية وهى ترفع جثة فلسطينى لقي مصرعه فى خان يونس وإسرائيل تقول إن الخطوة جاءت في إطار سعيها لتجنّب وقوع خسائر أخرى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطينييْن اثنين في خان يونس قرب الحدود مع الدولة العبرية وقد أسفر ذلك عن مقتل أحدهما بحسب "يورونيوز".
وكان الجيش الإسرائيلي قد برر إطلاق النار بأن الشابين قد حاولا زرع عبوة ناسفة متهما حركة الجهاد الإسلامي بالمسؤولية عن العملية التي تأتي في سلسلة عمليات سابقة زرعت فيها الحركة عبوات ناسفة على طول الحدود لاستهداف الجنود الإسرائيلية.
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