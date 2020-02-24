شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على أهداف للمقاومة فى سوريا وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث عسكرى إسرائيلى، إن طيران الجيش الإسرائيلى شنت هجمات على أهداف للمقاومة الفلسطينية فى سوريا وقطاع غزة الأحد.

وقال المتحدث أفيخاى أدرعى على تويتر باللغة العربية " شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية جنوب مدينة دمشق بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد فى قطاع غزة"، أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك إطلاق 20 صاروخا من غزة واعتراض عدد منها فوق سديروت وعسقلان.

قالت وكالة روسيا لايوم، إن صوت صافرات الإنذار دوى فى غلاف قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وابلا من الصواريخ أطلق من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن صافرات الإنذار أطلقت فى مدينة عسقلان والمناطق المحيطة فى قطاع غزة، بما فى ذلك مستوطنات غلاف غزة والمجلس الإقليمى حوف أشكلون، وموقع كيسوفيم، شرقى دير البلح، وأفادت مصادر إلى حالة من الهلع بين سكان مستوطنات غلاف غزة.

وتأتى هذه التطورات على إثر التصعيد بين الجيش الإسرائيلى وفلسطينيين على حدود القطاع، حيث سقط أحد المواطنين الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية.

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وكانت طائرات الجيش الإسرائيلى وطائرات الهليكوبتر هاجمت عدة أهداف لحماس فى قطاع غزة ، بما فى ذلك المجمعات العسكرية، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه عسقلان.

وشهد ، إطلاق صاروخ باتجاه الجنوب بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلقى خطابا ضمن مؤتمر انتخابى لحزب "الليكود"فى عسقلان، حيث سمعت إنذارات فة المدينة ومناطق أخرى حول قطاع غزة، وأكدت تقارير إسرائيلية أنه لم تقع إصابات فى الحادث.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها بنيامين نتنياهو لهذا الموقف، حيث سبق وأن تعرض له فى سبتمبر الماضى خلال تجمع لليكود فى أشدود، فقد دقت الإنذارات بعد إطلاق صاروخ، واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى وقف الخطاب وإخلاء مكان.