بيروت.. إقبال على شراء الخبر عشية إضراب مرتقب للمخابز

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، إقبالا من مواطنين على شراء الخبز بكميات كبيرة؛ خشية نفاده من الأسواق بالتزامن مع إضراب مفتوح للمخابز مقرر الإثنين.

وحسب مراسلي الخليج 365، كان الازدحام أمام الأفران المشهد الغالب في العاصمة، الأحد، في ظل طلبات شراء بكميات كبيرة.

ووفق المصدر ذلك، شهدت عدة مناطق من بيروت تجمعات احتجاجا على قرار الإضراب المرتقب.

لكن نقيب المخابز والأفران، علي إبراهيم، برر، في تصريح للأناضول، قرار الإضراب المفتوح، قائلا: "المشكلة ليست وليدة اليوم، وإنما منذ أكثر من 7 أشهر".

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وأوضح: "الدولار بات يُحسب في السوق السوداء بألفين و400 ليرة لبنانية، وتسعيرة ربطة الخبز التي نبيعها في السوق هي 1500 ليرة لبنانيّة، وهذا الأمر غير عادل على الإطلاق".

وتابع: "المشكلة أيضا أن جميع المواد التي نستخدمها في صناعة الخبز ارتفع سعرها أضعافا، ونحن نتحمل هذا الغلاء على حسابنا ولا أي مسؤول يتحمل مسؤوليته".

كانت الجمعية العمومية لـ"اتحاد نقابات المخابز والأفران" أعلنت في وقت سابق تنظيمها إضرابا مفتوحا اعتبارا من الإثنين، اذا لم تتحقق مطالبهم بدعم القمح، والابقاء على وزن وسعر ربطة الخبز.

ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2400 ليرة، بزيادة 47 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.