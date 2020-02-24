مقتل وإصابة 10 بينهم عناصر أمن في هجمات ببغداد وديالى

العراق/علي جواد/الخليج 365

قُتل 4 عراقيين وأصيب 6 آخرون بجروح، بينهم عناصر أمن، في هجمات متفرقة بالعاصمة ومحافظة ديالى شرقي البلاد.



وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان، إن "عنصرا في شرطة المرور قتل، إثر هجوم بمنطقة حي البتول جنوب شرق بغداد، فيما قتل مدني في هجوم مسلح بمنطقة حي النصر شرق بغداد".



وأضافت القيادة أن "موظفا في وزارة التربية قتل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون يستقلون دراجة نارية بمدينة الصدر شرق بغداد".



وتابع البيان أن "3 مدنيين أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة اللطيفية جنوبي بغداد، وهجوم مسلح بمنطقة الكرادة وسط بغداد".



Advertisements

وفي محافظة ديالى شرقي بغداد، قتل مدني بهجوم شنه مسلحون وسط المحافظة، فيما أصيب 3 عناصر شرطة في هجوم لمسلحي "داعش" استهدف حاجزا أمني شمال شرقي المحافظة، وفق مصدر أمني بوزارة الداخلية.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي، مقتل اثنين من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية مداهمة في محافظة ديالى شرقي البلاد، وفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع.



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.