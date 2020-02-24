مقاتلات إسرائيلية تواصل شن غارات على غزة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365

تواصل الطائرات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على مواقع وأهداف فلسطينية في مناطق متفرقة بقطاع غزة، حسبما أفاد مراسل الخليج 365.

وذكر المراسل أن الغارات تسببت بانفجارات عنيفة، وأضرار في منازل وممتلكات مواطنين.

واستهدفت الغارات الأخيرة مواقع عسكرية تتبع حركة "الجهاد الإسلامي" في مدن بيت لاهيا شمالي القطاع، ورفح وخانيونس جنوبي القطاع، وغزة.

وتشهد أجواء القطاع تحليقا مكثفا للطائرات الحربية، والطائرات بدون طيار على مستويات منخفضة.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب، إن 4 فلسطينيين أصيبوا في القصف، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، دون مزيد من التفاصيل.

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بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب: "في هذه الساعة يشن جيش الدفاع غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

فيما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ردا على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وقال الناطق باسم السرايا أبو حمزة، في تغريدة عبر "تويتر": "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".



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