شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال الحرائق في غابات قمم جبال الحشر بـ «جازان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني إخماد حرائق في غابات قمم جبال الحشر، في مناطق وعرة شرقة منطقة جازان. Advertisements وأظهر مقطع فيديو متداول، اشتعال الحريق في الغابات في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها على الأقدام أو عبر الطيران. وحذر الأهالي من خطورة توسع الحرائق في تلك الغابات بسبب كثافة الأشجار، مؤكدين أن سبب اشتعال الحرائق غير معروف حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال الحرائق في غابات قمم جبال الحشر بـ «جازان» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.