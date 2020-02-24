شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» تحسم الجدل بشأن زيادة تعريفة خدمات المستهلكين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت الشركة السعودية للكهرباء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة التعرفة وأسعار خدمة الكهرباء للمستهلكين.
جاء ذلك في رد من الشركة على سؤال مغردة قالت فيه: “هل صحيح زيادة الأسعار من،0.18 هللة إلى 0.33 هللة؟”.
وردت الشركة عبر حساب “العناية بالمشتركين” لتحسم الجدل بشأن رفع الأيعار، بقولها: “غير صحيح مايتم تداوله عن وجود زيادة في التعريفة وأسعار الخدمة”.
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