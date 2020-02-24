شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. «جوجل» يهدد خصوصيات مستخدمي مجموعات «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذر خبراء تقنيون من إمكانية تعرض خصوصيات مستخدمي “واتساب” للتهديد من خلال عمليات البحث في جوجل خاصة ما يتعلق بمجموعات التواصل عبر التطبيق.
واكتشف صحفي متخصص في الشأن التقني يعمل في إذاعة “دويتشه فيله”، أن “بحث جوجل” يفهرس روابط الدعوات إلى الانضمام لمجموعات خاصة على “واتساب” عند استخدام ميزة “دعوة إلى مجموعة عبر الرابط”.
ويتمثل تهديد الخصوصية في أن أي شخص يمكنه البحث عن رابط الانضمام لمجموعة واستخدامه، وبعد ذلك يمكنه معرفة أعضائها والاطلاع على أرقامهم إذا سُمح له بالانضمام.
وفي هذا السياق، أوضحت شركة “واتساب” أن الروابط المتاحة على “بحث جوجل” هي التي شاركها مستخدمو التطبيق في أماكن قابلة للبحث في محتواها.
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