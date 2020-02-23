شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل 20 شخصاً من قوات النظام والفصائل قرب إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن المرصد السورى أكد مقتل نحو 20 من قوات النظام والفصائل في اشتباكات قرب إدلب.

وفي سياق منفصل أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية دمرت فى سوريا فصائل إرهابية مزودة بعتاد نوعى، موضحا أنها منعت ظهور تهديدات جدية لروسيا، وذلك وفق خبر عاجل لسكاى نيوز.

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كان دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم "الكرملين"، قد أكد أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يؤيد عقد القمة الرباعية حول سوريا بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، وأضاف بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن المباحثات بشأن تاريخ عقد هذه القمة الرباعية حول سوريا مستمرة، وستُعقد بعد تنسيق جدول أعمال الرؤساء الأربعة.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا، دعت روسيا لعقد هذه القمة، لبحث الوضع فى مدينة إدلب السورية، وذلك بعد تفاقم الوضع هناك بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية وأتباعها من الجماعات المسلحة.

يُذكر أن، موسكو اتهمت أنقرة بأنها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها فى اتفاق (سوتشي) لعام 2018، وأهمها فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة المعتدلة فى إدلب، ونتيجة لتوتر العلاقات بين روسيا وتركيا فى الفترة الأخيرة، اتهم المسؤولون الروس أنقرة أيضا بدعم الإرهابيين فى إدلب، وأكدوا ضرورة القضاء على الإرهاب بالكامل فى سوريا.