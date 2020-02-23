إصابة 4 فلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، إصابة 4 فلسطينيين؛ جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب، إن الفلسطينيين الأربعة أصيبوا في القصف الإسرائيلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وشن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات ضد أهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت مواقع وأهدافا متفرقة في القطاع سُمع معها دوي انفجارات عالية.

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بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب: "في هذه الساعة يشن جيش الدفاع غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

فيما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ردا على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وقال الناطق باسم السرايا أبو حمزة، في تغريدة عبر "تويتر": "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

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