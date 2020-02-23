قطر تقرر فحص جميع السفن القادمة لموانئها تحسبا من "كورونا"

الدوحة/ الخليج 365

قررت الدوحة، الأحد، فحص جميع السفن القادمة إلى موانئها الثلاثة، تحسبا من إصابة أي فرد على متنها بفيروس "كورونا".

وقالت شركة موانئ قطر (حكومية)، إنها بدأت تطبيق فحص على جميع السفن القادمة إلى موانئ البلاد الثلاثة (حمد، والرويس، والدوحة)، خاصة تلك القادمة من بلدان أعلنت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكرت الشركة، أنها ستقوم كإجراء احترازي، بتقليص دخول السفن إلى ميناء "الرويس"، من خلال منع دخولها من الساعة 22.00 حتى 7.00 من صباح اليوم التالي.

والأربعاء الماضي، عقدت أمانة مجلس التعاون الخليجي، اجتماعا طارئا في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا القاتل.

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وأعلن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن اتخاذ إجراءات احترازية موحدة للتعامل الوقائي في منافذهم الحدودية لمواجهة الفيروس.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب بحالة رعب سادت العالم أجمع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.