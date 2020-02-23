طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، غارات ضد أهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت مواقع وأهدافا متفرقة في قطاع غزة سُمع معها دوي انفجارات عالية.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب: "في هذه الساعة يشن جيش الدفاع غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

ولم يتضح على الفور طبيعة الأهداف المستهدفة، وما إذا كان القصف أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

فيما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ردا على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وقال الناطق باسم السرايا أبو حمزة، في تغريدة عبر "تويتر": "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

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