بينت يتعهد بمشروع يعزز سيطرة إسرائيل على الحرم الإبراهيمي

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، أنه أعطى الضوء الأخضر لإنشاء مشروع مصعد ضخم بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على حساب أراض يمتلكها فلسطينيون.‎

جاء ذلك خلال خطاب بينيت ألقاه بمناسبة وضع حجر الأساس لحي استيطانيّ جديد في قلب الخليل، حسب القناة السابعة الإسرائيلية (خاصة).



يأتي إعلان بينيت قبل أيام من انتخابات الكنيست، في 2 مارس/آذار، التي يشارك فيها وزير الدفاع الإسرائيلي مترأسا أحزاب تكتل اليمين المتطرف.‎



وأوضح بينيت أنه "تم منح الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع تطوير الحرم الإبراهيمي"، مشيرا إلى أنه تم اكتمال التخطيط لذلك، وسيجري العمل على تنفيذه، والذي يشمل إقامة مشروع المصعد.



وأضاف: "يجب فرض السيادة الإسرائيلية على (مستوطنة) كريات أربع (الواقعة على مشارف الخليل) والحرم الإبراهيمي ومحيطه".



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ويحتاج تنفيذ المشروع إلى موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية.



ويتضمن المشروع مصادرة أراضٍ فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم.



ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين؛ قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

وتسعى إسرائيل للاستيلاء بشكل كامل على الحرم الإبراهيمي؛ الأمر الذي يناقض القوانين الدولية.



بينما يقول الفلسطينيون إن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي، بناءً على اتفاقات أوسلو (1993) هي بلدية الخليل، وليست إسرائيل.



ويعتبر المجتمع الدولي أن الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.

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