2700 شتلة زيتون من "تيكا" التركية لصغار الفلاحين في تونس

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، الأحد، 2700 شتلة زيتون لصغار الفلاحين التونسيين في مدينة دقة، شمال غربي البلاد.

وقالت صليحة تونا، ممثلة "تيكا" في تونس، في تصريح للأناضول: "قدمنا 2700 شجيرة زيتون لـ 20 فلاحا من مدينة دقة، وسنقوم في مرحلة ثانية بمنح صهاريج مياه تساعد الفلاحين على ري هذه الشتلات".

وأضافت تونا: "نتمنى أن نطور علاقة الشراكة أكثر وأن نوسع تعاوننا في مجالات أخرى".

وأشارت إلى أن طلاب "نادي اللغة التركية" في تونس شاركوا الفلاحين في زراعة شتلات الزيتون الجديدة في أراضيهم.

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من جانبه، قال خلفية الهمامي، من الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية (الكابيتول) في مدينة دقة، إن شركته كانت قد قدمت مشروع غرس أشجار الزيتون لوكالة "تيكا" واستجابت الأخيرة له.

وأوضح الهمامي للأناضول، أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين الأولى اقتناء شتلات الزيتون وزراعتها، والثاني اقتناء صهاريج مياه لريها لأنها ستحتاج لرعاية خاصة خلال السنوات الأولى لزراعتها خاصة في فصل الصيف.

ولفت إلى أن أراضي الزيتون تتوزع في مدينة دقة على 5 آلاف هكتار، وحصلت المدينة العام الماضي، على الجائزة الأولى لجودة زيت الزيتون.

وتونس، هي البلد الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، وتخصص أكثر من 30 بالمئة من أراضيها الزراعية، لزراعة أشجار الزيتون (1.68 مليون هكتار).

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