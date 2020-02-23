العراق.. مقتل اثنين من مسلحي "داعش" أحدهما انتحاري

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الأحد، مقتل اثنين من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية مداهمة في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة، نفذت عملية مداهمة في قرية الخوالص التابعة لناحية بهرز، على بعد نحو 10 كم جنوب شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى".

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وأضافت الخلية أن اثنين من مسلحي "داعش" قتلا خلال حملة المداهمة، أحدهما انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا انفجر فيه، بعد مواجهة مسلحة مع قوات الجيش والشرطة.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.