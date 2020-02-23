الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 21 قذيفة صاروخية من غزة

القدس، غزة / سعيد عموري، محمد ماجد / الخليج 365

- الجيش قال إنه اعترض 13 قذيفة قبل سقوطها في البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع

- "سرايا القدس" الذراع المسلح لحركة "الجهاد" أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ

- "الجهاد" قالت إن المقاومة في حالة استنفار خشية توسيع إسرائيل عدوانها على القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

وقال الجيش، في بيان: "متابعة للتقارير عن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، وبعد التدقيق بالمعطيات تم رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل".

وأشار إلى أن "قواته اعترضت 13 قذيفة قبل سقوطها في البلدات المحيطة بالقطاع".

ولم يتحدث بيان الجيش عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية جراء الصواريخ.

وفي بيان سابق مساء اليوم، أفاد الجيش بأنه رصد إطلاق 20 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل، اعترض 10 منها فقط.

وأفات القناة الإسرائيلية 13 (الخاصة) أن عددا من الصواريخ أُطلقت باتجاه مناطق عسقلان وسديروت وكيسوفيم وكرم أبو سالم ومناطق أخرى.

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وأشارت أن بلديتي عسقلان وسديروت أمرتا بفتح الملاجئ؛ بسبب القصف الصاروخي من غزة.

وسُمعت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، عدة مرات مساء اليوم.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

كما قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، أن المقاومة الفلسطينية في حالة استنفار خشية تمادي إسرائيل في توسيع عدوانها على القطاع.

يأتي ذلك بعد ساعات على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، للفلسطيني محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

بيما حمّلت "سرايا القدس" إسرائيل المسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، الذي قالت إنه "أحد عناصرها".

وقال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، في تغريدة عبر "تويتر": "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.