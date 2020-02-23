آدابُ المجالسِ

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الخليج - سلمى النجار
حقُّ (القُرُوبِ) غدا كحقِّ المجلسِ
وبـــهِ وجدنـــا غايَــــــةَ المُتَنَفَّسِ
فَلِـمَ يَرَاهُ البعضُ مَحضَ وسيلـــةٍ
منها لفِنجَــانِ الفَظَاظَـــةِ يَحتَسي؟
هــو مجـلسٌ للراقييـــنَ ولا يجبْ
أنْ يغتشيــهِ سِــوى كـرامُ الأنفُسِ
يتنافســونَ بـــهِ على قطفِ الرُّؤَى
كالوردِ يُقطَـفُ من جميـلِ المَغرَسِ
وحقوقُهُ فرضٌ على من أصبحــوا
جُلَّاسَ قـــومٍ في مكــانٍ مُــؤنِـسِ
كلُّ امـــرئٍ يُعنَى بحـــقِّ جليسِــــهِ
ويصــونُـــهُ من غِيبَـــــةٍ وتَجَسُّسِ
لا القــدحُ فيه يجــوزُ لا التشهــرُ لا
بخسُ الذي في شـرعِنَا لــم يُبخَسِ
حتى التَّخَاطُبُ لا يكنْ بفَظَاظَـــــةٍ
عندَ التَّحَـــاوُرِ أو بِوَجــــــهٍ عَـابِسِ
لا سِيَّمَـــا إنْ كان في جُلَسَـائِنَــــــا
أنثَى نُعَامِلُـهَـــا بطبــــــــعٍ نَرجِسِي١
فخِطَــابُ أنثَى دونَ ذوقٍ لا يكـــنْ
إلَّا مِنَ الشخصِ اللَّئِيـــمِ المُفــــلِسِ
وبـــهِ الكـــلامُ أمانــــــةٌ ولِحِفظِهَــا
ميــــزانُ حَــــــقٍّ واجبِ ومُقَـــدَّسِ
لا لا تلومــــوا يا كـــــرامُ إذا بَــــدَا
ضِيقِي وتَشنِيعِي وفَــرطُ تَحَسُّسِي
أنا في الختـــامِ أديبــــةٌ ومشاعري
حَسَّاسَــةٌ مثــلُ الكتـــابِ المَدرسي
لا تقبــــلُ التحــــريفَ والتَّزيِيفُ لا
يطغَى على الدُّرِّ الأصيــــلِ الأَنفَسِ
والشعــرُ إنْ أضحى شعـــاراتٍ ولم
يُفلِــحْ بتهـــذيبِ الطِّبَــاعِ ويَكتَسِي
يغــــدُو على وَجـــهِ الأديبِ مَسَبَّــةً
ونَقَاصَــــــةً تعلُـــو جَبِيـــنَ مُــدَنَّسِ
فالشعــرُ أخــــلاقٌ وذوقٌ سَـامِـــــقٌ
لا لا يُقَــــــاسُ بِهَيئَــــــــةٍ أو مَلبَسِ
والمـــرءُ ليسَ بشعـــــرِهِ إنْ لم تكنْ
أخلاقُـــــهُ عنوانَــــهُ في المجـلـــسِ
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١- النرجسية: مصطلح يعني الأنانية وحب الذات
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