آدابُ المجالسِ

الخليج - سلمى النجار

حقُّ (القُرُوبِ) غدا كحقِّ المجلسِ

وبـــهِ وجدنـــا غايَــــــةَ المُتَنَفَّسِ

فَلِـمَ يَرَاهُ البعضُ مَحضَ وسيلـــةٍ

منها لفِنجَــانِ الفَظَاظَـــةِ يَحتَسي؟

هــو مجـلسٌ للراقييـــنَ ولا يجبْ

أنْ يغتشيــهِ سِــوى كـرامُ الأنفُسِ

يتنافســونَ بـــهِ على قطفِ الرُّؤَى

كالوردِ يُقطَـفُ من جميـلِ المَغرَسِ

وحقوقُهُ فرضٌ على من أصبحــوا

جُلَّاسَ قـــومٍ في مكــانٍ مُــؤنِـسِ

كلُّ امـــرئٍ يُعنَى بحـــقِّ جليسِــــهِ

ويصــونُـــهُ من غِيبَـــــةٍ وتَجَسُّسِ

لا القــدحُ فيه يجــوزُ لا التشهــرُ لا

بخسُ الذي في شـرعِنَا لــم يُبخَسِ

حتى التَّخَاطُبُ لا يكنْ بفَظَاظَـــــةٍ

عندَ التَّحَـــاوُرِ أو بِوَجــــــهٍ عَـابِسِ

لا سِيَّمَـــا إنْ كان في جُلَسَـائِنَــــــا

أنثَى نُعَامِلُـهَـــا بطبــــــــعٍ نَرجِسِي١

Advertisements

فخِطَــابُ أنثَى دونَ ذوقٍ لا يكـــنْ

إلَّا مِنَ الشخصِ اللَّئِيـــمِ المُفــــلِسِ

وبـــهِ الكـــلامُ أمانــــــةٌ ولِحِفظِهَــا

ميــــزانُ حَــــــقٍّ واجبِ ومُقَـــدَّسِ

لا لا تلومــــوا يا كـــــرامُ إذا بَــــدَا

ضِيقِي وتَشنِيعِي وفَــرطُ تَحَسُّسِي

أنا في الختـــامِ أديبــــةٌ ومشاعري

حَسَّاسَــةٌ مثــلُ الكتـــابِ المَدرسي

لا تقبــــلُ التحــــريفَ والتَّزيِيفُ لا

يطغَى على الدُّرِّ الأصيــــلِ الأَنفَسِ

والشعــرُ إنْ أضحى شعـــاراتٍ ولم

يُفلِــحْ بتهـــذيبِ الطِّبَــاعِ ويَكتَسِي

يغــــدُو على وَجـــهِ الأديبِ مَسَبَّــةً

ونَقَاصَــــــةً تعلُـــو جَبِيـــنَ مُــدَنَّسِ

فالشعــرُ أخــــلاقٌ وذوقٌ سَـامِـــــقٌ

لا لا يُقَــــــاسُ بِهَيئَــــــــةٍ أو مَلبَسِ

والمـــرءُ ليسَ بشعـــــرِهِ إنْ لم تكنْ

أخلاقُـــــهُ عنوانَــــهُ في المجـلـــسِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- النرجسية: مصطلح يعني الأنانية وحب الذات