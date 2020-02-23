الخليج - سلمى النجار

للحظةِ الغروبِ….

للشفقْ

سحرٌ عجيبْ

يجعلُنا نسكنُ كالأقمارْ

في هَدأةِ الليلِ الجميلْ

أنا أعيشُها

دوماً بمفردي

وأحتسي فنجانَ قهوةٍ معكْ

وأرقبُ النجومْ…..

فنجانُ قهوةِ المساءِ مختلفْ

لأنه معكْ

لأنه عشقٌ كأنغامِ الوترْ

لأنني بالوجدِ أحتسيهْ

دعني -حبيبي- ألتقي معكْ

ونرتوي في مجلسِ السمرْ

كأساً من العشقِ الذي

يَهمِي كحباتِ المطرْ

كأنه يشدو لنا…..

لعشقِنا

ألحانَ وَجدٍ لم يُغَنِّها أحدْ

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أنا هنا

بجانبِ الأريكةِ العتيقةْ

أجلسُ كلَّ يومْ

أنا وقهوتي

وأحتسي كؤوسَ ذكرياتي

دائماً معكْ:

منديلُكَ الذي أشتَمُّهُ

قارورةُ العطرِ التي كانت معكْ

وباقةُ الوردِ التي أهديتني يوماً

ولم تزلْ معي.

معَ الحنينِ نلتقي

وبوحِ تلكَ الذكرياتْ

وصمتِ كلِّ الكلماتْ

لكي أُنَاجي طيفَكَ البعيدْ

بأعذبِ المعاني أكتبُكْ

بأجملِ الأنغامِ

أشدو لحنَ ذكرياتِنا

وحينَ يأتيني الحلمْ

تعودُ لي بلهفةٍ

كلُّ الحكاياتِ التي كنَّا نعيشُها معاً

حتى وريقاتُ الغصونِ الذابلةْ

جمعتُها من تحتِ أشجارِ الوصالْ

لأنها قد سجلتْ ذِكراكَ يوماً

ولِذَا جمعتُها كي أذكرَكْ

حتى الفناجينُ التي

شربتَ فيها قهوةً بصحبتي

جمعتُها

ولم تزلْ معي

أقرأُ فيها ذكرياتِنا

مع نسيماتِ السحرْ

ومن بعيدٍ

مُقلَتَايَ تَرمُقُكْ

فأنتَ مَنْ جعلتني أختلسُ النظرْ

أحيطُ قلبَكَ المسحورَ

بالطلاسمِ التي نَفَثتُ فيها

رُقيَةً للعشقْ

وبعدها وضعتُها

في كأسِ حبِّنَا

وجئتُ كي أسقيكَ

من هذا الرحيقْ

دعني كما المجنونِ

أحكي للنجومِ

للقمرْ

لتسمعَ الصراخَ

حين أهذي كلما حانَ السمرْ

فالصمتُ مُوجِعٌ

والشوقُ جمرٌ يُحرِقَ الأكبادَ

والأحلامُ لا تُحَقِّقُ المُرادْ

والذكرياتُ مؤلمةْ

وحَبَّةُ الخالِ التي

في خدِّكَ المنيرِ

مثلُ نجمةٍ صغيرةٍ

إذا تَلَألَأتْ بخَاطري

تُعِيدُ كلَّ الذكرياتْ .