- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حقق آرسنال فوزًا صعبًا على ضيفه إيفرتون (3-2)، باستاد الإمارات اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز أهداف آرسنال كل من، إدوارد نيكيتاه وبيير إيميريك أوباميانج “هدفين”، في الدقائق 27، 33، 46، بينما سجل كالفيرت ليوين وريتشارليسون هدفي إيفرتون، في الدقيقتين 1 و(45+4).
وبذلك، رفع الجانرز رصيدهم إلى 37 نقطة، في المركز التاسع، بينما تجمد إيفرتون عند 36 نقطة، بالمركز الحادي عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر أوباميانج يمنح آرسنال انتصارًا مثيرًا على إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.