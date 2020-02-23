شكرا لقرائتكم خبر عن استخدموا تجهيزات أمنية.. ضبط سائقين متهورين في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت دوريات المرور بالرياض إلقاء القبض على عدد من قائدي المركبات، لارتكابهم مخالفات عدة، أبرزها استخدام تجهيزات أمنية والقيادة بتهور وبسرعة عالية وبدون لوحات.

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ونشرت حساب “سناب الداخلية” مقطع فيديو يوثق قيام لجان المرور بضبط المخالفين، وتحرير المخالفات بحقهم.

وظهر خلال المقطع قيام الدوريات بتحميل بعض السيارات على سطحات ونقلها إلى حجز المرور، لارتكاب قائديها مخالفات تستدعي ذلك.