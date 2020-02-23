دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قررت الحكومة الأردنية، منع تصدير الكمامات الطبية أو بيعها للجهات الخارجية لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 20-2-2020. اقرأ أيضاً : الحكومة تمنع غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الدخول إلى المملكة ووفقاً للتعميم الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فقد قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين منع إعادة تصدير الكمامات الطبية أو بيعها للجهات الخارجية لمدة شهرين اعتباراً من تاريخه، وذلك نظراً لانتشار فيروس كورونا عالمياً وتحقيقاً للأمن الصحي في المملكة. وقررت الحكومة الاحد، اتخاذ إجراءات صحية احترازية ضد مرض الكورونا الجديد للقادمين من كوريا الجنوبية وإيران. اقرأ أيضاً : الرئيس الصيني: فيروس كورونا "أخطر حالة صحية منذ تأسيس النظام الشيوعي" وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن إجراءات احترازية إضافية ضد مرض الكورونا الجديد بدأ تطبيقها اليوم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية وإيران. وبين العضايلة أنه وفي ظل تزايد عدد حالات الإصابة بالفايروس في إيران وكوريا الجنوبية مؤخرا، ومواكبة لما تطبقه العديد من الدول كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، فقد قررت الحكومة منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت. اقرأ أيضاً : تجار فلسطينيون "يحتجزون" الكمامات للتلاعب بأسعارها عند وصول كورونا وأضاف العضايلة أن الأردنيين القادمين من هذه الدول سوف يخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص القادم منها بمرض الكورونا الجديد. وأضاف العضايلة، أن الحكومة قامت أيضاً بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يقرر منع تصدير "الكمامات الطبية" أو بيعها للجهات الخارجية بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.