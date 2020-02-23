الأردن.. مباحثات بين الملك وأمير قطر في أول زيارة منذ أزمة الخليج

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أكد كل من عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، حرصهما على النهوض بالعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات بينهما، في قصر الحسنية بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن زيارة رسمية، بدأها أمير قطر للمملكة، الأحد، وهي الأولى منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن المباحثات تناولت العلاقات "المتينة" بين البلدين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، فضلًا عن التطورات في المنطقة.

وأضاف أن الزعيمين أكدا اعتزازهما بالعلاقات بين البلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية منها.

والأردن هو أول محطة في جولة عربية لأمير قطر، على رأس وفد رفيع المستوى، تشمل أيضًا تونس والجزائر.

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وهذه الزيارة هي الأولى من أمير قطر لعمان منذ اندلاع الأزمة الخليجية، قبل نحو 3 سنوات، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، العام الماضي.

وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة كبيرة، بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وعيّن الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرًا جديدًا له بالدوحة، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

وسحبت عمان سفيرها من الدوحة، تضامنًا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو/ حزيران 2017، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

كما عينت قطر، في 29 أغسطس/ آب 2019، سعود بن ناصر آل ثاني سفيرًا لها في عمان.

وشكّل القرار الأردني بإعادة العلاقات مع قطر، وفق مراقبين، خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي-الإماراتي، الذي مورس على عمان لقطع علاقتها مع الدوحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.