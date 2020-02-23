مباراة قدم "ودية" بين فريقين سوري وتركي بولاية هطاي

هطاي/الخليج 365

شهدت ولاية هطاي جنوبي تركيا، الأحد، إقامة مباراة كرة قدم ودية، بين فريقين، سوري وآخر تركي.

المباراة التي أقيمت في قضاء ريحانلي، شهدت إقبالاً كبيراً من قبل السكان المحليين.

وضمّ الفريق التركي لاعبي "هطاي سبور" و"ريحانلي سبور"، بينما تكوّن الفريق السوري من اللاعبين السابقين لدى المنتخب الوطني السوري.

انتهت المباراة بفوز الفريق التركي، بنتيجة 4 مقابل 3 لنظيره السوري.

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وفي حديثه للأناضول، قال نوفل العبدلله، اللاعب السابق لدى المنتخب الوطني السوري، إن المباراة شكلت فرصة لإبراز التعايش بين الشباب الأتراك والسوريين.

وأعرب "العبدالله" (25 عاما)، عن شكره وامتنانه لتركيا حكومة وشعباً إزاء استضافتهم للسوريين.

وعقب انتهاء المباراة التقط لاعبو الفريقين صورة تذكارية.

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