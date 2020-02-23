الجهاد الإسلامي: المقاومة في حالة استنفار خشية تصعيد إسرائيلي

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء الأحد، أن المقاومة الفلسطينية في حالة استنفار خشية تمادي إسرائيل في توسيع عدوانها على قطاع غزة.

وقالت الجهاد، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "المقاومة جاهزة وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه ومستعدة للرد عليه".

وأضافت: "نبارك الرد الذي نفذته المقاومة (إطلاق الصواريخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية) ردا على الجريمة التي ارتكبها العدو صباح اليوم بحق المجاهد في سرايا القدس الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه".

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، رصد إطلاق 20 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترض 10 منها.

يأتي ذلك بعد ساعات على قتل قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الفلسطيني محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني جنوبي القطاع.

وحمّلت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"الجهاد"، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، الذي قالت إنه "أحد عناصرها".

وقال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، عبر "تويتر": "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها أحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

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