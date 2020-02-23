مقتل قيادي سابق في "داعش" أثناء قتاله في صفوف النظام السوري

إسطنبول/الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام محلية في سوريا، أن المسؤول الأمني السابق لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، عمر الرفاعي، قتل خلال الاشتباكات الدائرة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بينما كان يقاتل في صفوف قوات النظام.
وأفاد تلفزيون "حلب اليوم" المحلي في سوريا، بمقتل الرفاعي الذي كان سابقاً أحد أبرز قياديي "داعش"، السبت، خلال الاشتباكات الدائرة بريف محافظة إدلب، بين قوات النظام وفصائل المعارضة المعتدلة.
الرفاعي الذي كان مسؤولاً عن أعمال الخطف والاغتيال لدى "داعش" في محافظة درعا، جنوبي سوريا، انضم إلى صفوف قوات النظام، عقب سيطرة الأخيرة على درعا، عام 2018.
وفي لقاء تلفزيوني على قناة الميادين اللبنانية، يوم 8 فبراير/شباط الجاري، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، أمير موسوي، أن هناك إرهابيين من "داعش" يقاتلون في صفوف النظام السوري.
وأضاف موسوي: "بعض الشباب السوريين من أسرى داعش، شاركوا إلى جانب قوات الجيش السوري، في تحرير محافظة دير الزور، ككفارة لهم بعد أن أدركوا أخطاءهم. لقد استفاد النظام من هؤلاء الشبان في تحرير الأراضي السورية، وهزيمة التكفيريين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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