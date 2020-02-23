بسبب كورونا.. غزة توسع دائرة الحجر الصحي للعائدين من 6 دول

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، توسيع دائرة الحجر الصحي للعائدين من عدة دول للفحص من فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزارة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "نعلن توسيع دائرة الحجر الصحي في مواجهة فيروس كورونا الجديد، لتشمل العائدين من الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وإيران".

ومنذ أسبوع، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بدء العمل بنظام الحِجر الصحي، داخل ميناء رفح البري (جنوب)، لفحص العائدين من الصين، والتأكد من سلامتهم من مرض "كورونا".

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وأُقيم الحجر الصحي، منعزلا تمامًا عن حركة المتنقلين، على جانبي الميناء البري، وُضعت به أسرَة للفحص والمبيت، ومعدات وكفاءات طبية مدرَبة، بالإضافة لأجهزة مُعدَة للفحص.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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