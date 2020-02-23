الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 قذيفة من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 10 منها.

وقال الجيش، في بيان: "متابعة للتقارير عن تفعيل صافرات الإنذار في الجنوب، فالحديث يدور عن رصد إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأشار إلى أن قواته اعترضت نحو 10 قذائف قبل سقوطها في البلدات المحيطة بالقطاع.

ولم يتحدث بيان الجيش عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية جراء الصواريخ.

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة (13)، إن "نظام القبة الحديدية تصدى لعدد من الصواريخ التي أطلقت من غزة، نحو جنوبي إسرائيل".

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وأفادت القناة (13) الخاصة، بأن عددًا من الصواريخ أطلقت باتجاه مناطق عسقلان، وسديروت، وكيسوفيم، وكرم أبو سالم، ومناطق أخرى.

وأشارت أن بلديتي عسقلان وسديروت أمرتا بفتح الملاجئ، بسبب القصف الصاروخي من غزة.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

يأتي ذلك بعد ساعات على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، للفلسطيني محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق الأحد، حمّلت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، الذي قالت إنه "أحد عناصرها".

وقال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، في تغريدة عبر تويتر: "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.