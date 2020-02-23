- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وزارة الدفاع اليوم الأحد عن توفر 26 وظيفة شاغرة للمواطنين بنظام التعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية .
وأوضحت “الدفاع ” ضرورة توفر الشروط التالية في المتقدمين :
1- ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 35 عام .
2- ألا يقل تقدير الدرجة العلمية عن ” جيد ” .
3- معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة .
4- لا يسبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
5- إجتياز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي ، ومناسبة الوزن والطول حسب اللائحة الطبية .
ونبهت “الدفاع ، بتعبئة الحفول المطلوبة بدقة ، إذ لن يُنظر في الطلبات الغير مستوفية للشروط ، وسيتم إعلان المقبولين ” بصفة مبدئية ” على الموقع الإلكتروني .
وحول موعد التقديم ،أكدت أنه يبدأ الأحد 6 رجب المقبل وحتى 12 رجب ، عبر بوابة التسجيل والقبول على الرابط التالي : هنــــا
كما يمكن الإطلاع على الوظائف المعلنة على الرابط التالي : هنـــا
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.