شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بإعفاء مدير مستشفى في «المدينة».. شكاوى وقصور بالخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إدارة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة اليوم (الأحد) عن إصدار قرار بإعفاء مدير مستشفى الملك فهد بسبب ما شهده المستشفى مؤخراً من قصور في الخدمات ونقص في الكوادر الطبية.

وتضمن القرار تكلّفت إدارة الشؤون الصحية مدير الجودة بالمستشفى الدكتور حسين أشقر لتولي منصب المدير، كما كلّفت الدكتور غسان السيسي مساعداً له للخدمات العلاجية، وفقا لـ”عكاظ”.

وكان المستشفى قد شهد مؤخراً احتراق المولدات الكهربائية، وانقطاعا للمياه لعدة ساعات، كما وثّقت مقاطع فيديو افتراش بعض المرضى ممرات قسم الطوارئ، وشكاوى من عدم وجود أطباء لمباشرة الحالات الطارئة.