"سرايا القدس" تتوعد إسرائيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحد عناصر سرايا القدس

قال مراسل RT، اليوم الأحد، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قامت بإخلاء مواقعها بشكل كامل، تحسبا لأي تصعيد مع الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، وصفت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، جريمة القوات الإسرائيلية شرق محافظة خان يونس، بأنها "عدوان واضح".

وقال "أبو حمزة" الناطق باسم "السرايا" في تغريدة عبر "تويتر، اليوم الأحد، إن "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها أحد مجاهدينا داخل قطاع غزة بوحشية وإجرام هو عدوان واضح".

وشدد "أبو حمزة" على وجوب أن يتحمل العدو نتائج هذا العدوان.

وأعلنت "سرايا القدس" أن "الشهيد محمد علي الناعم (27 عاما)، الذي اختطف الاحتلال جثمانه شرق خانيونس بوحشية وإجرام، هو أحد عناصرها في لواء خان يونس".

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ونددت "حركة الجهاد الإسلامي" بما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، محذرة من "تقديم أي مبررات لشن عدوان على قطاع غزة ونأخذ ذلك على محمل الجد".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نشر بطارية جديدة من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ في المناطق المحيطة بغلاف قطاع غزة، عقب التوتر الأخير.

وكان فلسطيني قتل وأصيب اثنان على الأقل بجروح اليوم في استهداف من الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة، وآلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثمان الناعم بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا، ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.