شكرا لقرائتكم خبر عن مقاضاة مروجي إشاعات «بيع البتراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أعلنت الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي إشاعات بيع البتراء على اعتبارها تسهم في إثارة الرأي العام، وتبث القلق وتسيء إلى سمعة الوطن داخلياً وخارجياً.

وجاء، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أمس الأول، أن كل ما تم تداوله حول بيع أراضٍ في محمية البتراء الأثرية «مستهجن وعارٍ تماماً عن الصحة، وفيه تضليل وتشويه للحقائق وتثبيط للجهود والمنجزات».

وقالت: يأتي ذلك في وقت تشهد البتراء تقدماً لافتاً ضمن القطاع السياحي تعكسه الأرقام.

وشددت على أنه لا يمكن التفكير في بيع متر واحد من البتراء التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، ورافداً مهماً للسياحة الأردنية.

وأشارت إلى العمل على تطوير وتحسين الخدمات السياحية والاستثمارية في المدينة الوردية.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام: نراهن على الوعي في التصدي لمثل هذه الأمور الزائفة.

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