شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لافتتاح هرم سقارة بعد ترميمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
تستعد وزارة السياحة والآثار في مصر، لافتتاح مشروع ترميم هرم زوسر، المعروف بهرم سقارة، وتفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، منطقة آثار سقارة، للوقوف على آخر الأعمال قبيل الافتتاح.
وأوضح وزيري أن ترميم الهرم هو أحد أهم المشاريع، التي تنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجري في العالم، موضحاً أن المشروع شمل الترميم الخارجي والداخلي للهرم، وتطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية وبئر الدفن، وأعمال ترميم التابوت الحجري، والترميم الدقيق للحوائط.
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