شكرا لقرائتكم خبر عن «رشفة من الوطن» ترصد دور الأطباق الإماراتية في تشكيل الهوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُنظّم جامعة السوربون ـ أبوظبي، جلسة حوارية مفتوحة تحت عنوان: «رشفة من الوطن: المأكل والمشرب بين التراث والهوية في الإمارات»، بعد غد بالتعاون مع المركز الفرنسي للبحوث في الآثار والعلوم الاجتماعية.
وتحظى الجلسة الحوارية بحضور: عايشة خانصاحب، باحثة في قصر الحصن، وإلويزا مارتين، أستاذة مساعدة في جامعة الإمارات (العين)، وأستاذة مشاركة في جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية؛ ومارزيا بالزاني، عالمة في «الأنثروبولوجيا» الاجتماعية وأستاذة «الأنثروبولوجيا» في جامعة نيويورك ـ أبوظبي.
وتهدف الجلسة الحوارية إلى إبراز المأكولات التراثية الإماراتية الشعبية كتراث أصيل يجب الاحتفاء به وصيانته، وسيقوم المُختصّون خلالها بمناقشة دور الأطباق الإماراتية في تشكيل المجتمع والهوية الإماراتية، والتركيز على أهمية اعتبار الغذاء عاملاً أساسياً ورائداً في التعارف الثقافي، وأن الطعام الإماراتي بوابة لإدخال وتعليم الثقافة والقيم الإماراتية للسائحين والمقيمين.
كما تحظى «القهوة العربية» بحيّز كبير خلال هذه المُناقشات باعتبارها الرمز الأول لقيم وتقاليد الضيافة في التراث الإماراتي، انطلاقاً من اعتراف منظمة «اليونيسكو» بالقهوة العربية كجزء من التراث غير المادي للإمارات عام 2015؛ حيث تمّ الاعتراف بشكل دولي بأن عملية صنع القهوة وإعدادها والسياق الاجتماعي لتقديم القهوة هو رمز للهوية الوطنية.
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