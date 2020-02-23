شكرا لقرائتكم خبر عن «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» تبث «وحدها إلى القمة» 8 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي»، التابعة لأبوظبي للإعلام عن إطلاق أحدث عروضها محلية الإنتاج «وحدها إلى القمة»، والذي يوثق رحلة الأردنية دولوريس الشلة إلى قمة جبل إيفرست، أول امرأة عربية في التاريخ تتسلق إيفرست من الجهة الشمالية الشرقية التي تعد أصعب الطرق وصولاً إلى القمة الأعلى في العالم؛ وذلك يوم 8 مارس/آذار بالتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمرأة» في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن سلسلة أفلام وثائقية وبرامج تُبرز إنجازات المرأة في الوطن العربي والعالم.

وتعد هذه الرحلة الأخطر على الإطلاق؛ نظراً لارتفاع معدلات الوفاة خلالها؛ بسبب ظروفها القاسية بداية من درجات الحرارة المنخفضة، مروراً بالرياح العاتية، وصولاً إلى غياب عمليات الإنقاذ؛ من خلال طائرات الهليكوبتر.

ونجحت المستكشفة العربية الشلة (28 سنة) في التغلب على هذه التحديات، لتُصبح بذلك أولى النساء العربيات تسلقاً للقمة التي يصل ارتفاعها إلى 8839 متراً فوق سطح البحر من جهتها الشمالية الشرقية.

وتصطحب «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» المشاهدين في رحلة رائعة تحكي خلالها قصة الشلة إلى قمة إيفرست، وكيف تغلبت على كل العوائق المُمكنة؛ لتحقيق حلمها؛ وذلك كجزء من التزام القناة بعرض القصص المحلية المُلهمة، وتدشين منصات جديدة للمستكشفين العرب.

وتسعى الشلة إلى إلهام النساء العربيات، وتحفيزهن على تحدي أنفسهن، ومتابعة أحلامهن مهما بلغت درجة صعوبتها؛ حيث كتبت الشابة العربية التاريخ كأول عربية تتسلق قمة جبل مانسلو في جبال الهيمالايا، ثامن أعلى جبل في العالم على ارتفاع 8156 متراً فوق سطح البحر، لتعود بعد ذلك إلى مغامرتها، وتتسلق إيفرست.