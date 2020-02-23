الإمارات.. حامية كنوز التراث العالمي حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقف 10 معالم تاريخية شاهدة على إسهامات الإمارات في حفظ كنوز التراث العالمي بعد أن اقتربت من السقوط النهائي من قوائمه.

وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنيسة المهد في بيت لحم بفلسطين، ومسجد النوري الكبير، بمئذنته الحدباء، وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد في فرنسا، وقصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و«نُزُل السلام» في مدينة المحرّق البحرينية، إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.

وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالمياً، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، فلم تقف عند مرجعية تلك المواقع، وارتباطها الديني.

ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، «اليونيسكو»، عام 1972.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن اهتمام الإمارات بالمحافظة على التراث الإنساني وحماية كنوزه التاريخية، يمثل إحدى أبرز الخطوات العملية التي تتخذها الدولة في سبيل تعزيز ثقافة التسامح، ونشر رسالة التعايش السلمي في العالم.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن قيادة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بقيم الاعتدال والتعايش بين جميع الأديان والثقافات، ونبذ عوامل الفرقة والتعصب بين الشعوب. ومن هذا المنطلق حرصت الإمارات على تقديم مختلف أشكال الدعمين المادي، والمعنوي، لحماية وإعادة ترميم المعالم الدينية التاريخية في عدد من دول العالم، لاسيما تلك التي حملت في تأثيرها عبر الأزمنة رسالة للاعتدال والتلاقي بين الشعوب من مختلف الأديان السماوية.

وأضاف أن الدولة لا تميز في دعمها لمشاريع إعادة إحياء المعالم التراثية والتاريخية بين دين، وآخر، منطلقة في ذلك من منظومة متكاملة من تقاليد وقيم التسامح والاعتدال الراسخة في مجتمعها المحلي، والتي أسهمت في تحقيق التواصل والتفاعل بين جميع سكان الدولة بمختلف أديانهم، وتقاليدهم، وثقافتهم.

وأكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن جهود الإمارات تنبع من فكرها القائم على تعزيز مفهوم التعايش الإنساني وصون أبرز مواقع التراث العالمي. وقالت: «نفخر بارتباط اسم الإمارات بأهم معالم العالم وكنوزها التاريخية».

وأضافت أن «الأحداث المتوالية التي شهدها العالم مؤخراً، ولّدت شعوراً بالحسرة على الحالة التي وصل لها العديد من المعالم التاريخية البارزة، ولابد من تعزيز التعاون لحماية الإرث الثقافي والتاريخي والحفاظ عليه».

وقالت الكعبي لـ «وام»، إن الإمارات تمد يد الرعاية والاهتمام للمعالم والكنوز التاريخية حول العالم انطلاقاً من نهجها الراسخ في التسامح والتعايش الإنساني، إذ لم تقف في يوم عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني، بل عند تأثيرها الإنساني العظيم.

وأوضحت أن اختيار الدولة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عضواً دائماً في مجلس منظمة المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، «إيكروم»، جاء بمثابة التقدير الكبير لجهودها وإنجازاتها المتواصلة في مجال صون التراث الثقافي.

وشددت على أن دور الإمارات لم يقتصر على دعم عمليات الترميم، مشيرة إلى حضورها الفاعل والإيجابي أثناء شغلها مقعد العضوية في لجنة التراث العالمي من 2009 إلى 2013، وعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي بين 2006 و2010، ما أتاح لها ترك بصمتها الواضحة على جهود حماية التراث العالمي في كل مجال. ولفتت إلى أن الإمارات استضافت العديد من المؤتمرات والندوات المرتبطة بصون التراث التاريخي والثقافي العالمي.

وأكدت أن الإمارات ستواصل العمل بالتعاون مع جميع الدول والمنظمات المعنية على وضع البرامج والسياسيات للمحافظة على التراث الثقافي الإنساني، وتحسين قدرات المؤسسات الثقافية لإدارة المواقع التراثية حول العالم بما يضمن استدامتها.