«آلات حادة» يخلّد مسيرة حسن شريف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

استهل المجمع الثقافي برنامجه ليالي السينما مساء أمس الأول بعرض فيلم «آلات حادة»، لأول مرة في أبوظبي، وسط جمع من المثقفين والفنانين وبحضور مخرجة الفيلم الفنانة نجوم الغانم. والفيلم يسلط الضوء على حياة الفنان التشكيلي الإماراتي حسن شريف، مؤسس التيار المفاهيمي في الإمارات، الذي رحل عن عالمنا في سبتمبر/ أيلول 2016 تاركاً إرثاً حضارياً في كل مكان، فيسرد حكاياته بنفسه ويتطرق إلى أسباب اختياره لهذا الأسلوب الإشكالي.

قال المخرج نواف الجناحي مبرمج الأفلام في المجمع الثقافي: في 20 مارس/ آذار المقبل سنعرض فيلم «إن شئت كما في السماء» من إخراج إيليا سليمان، وفي يوم الـ27 نعرض فيلم «ستموت في العشرين» من إخراج أمجد أبوالعلاء.

وقالت الغانم في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” اشتغلنا على الفيلم 2015 - 2016 وتم إنتاجه في عام 2017 وهذه المرة الأولى التي يعرض فيها في أبوظبي، لكنه سبق أن عرض عام 2017 في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وحصل على جائزة أفضل فيلم غير روائي، كما أن البحث والإعداد للفيلم استغرق سنوات ولأن الفنان شريف كان في آخر أيام حياته متعباً استغرق تصوير الفيلم 7 أيام، وتخلل الفيلم أشعار من تأليفي من وحي التجربة، لأنها هي الرابط ما بين أجزاء الفيلم وانعكاس للمشاهد ولحالات حسن شريف وعالمه والماضي.

في بداية الفيلم يظهر الفنان حسن شريف منهمكاً بمشغله الفني وسط عدته وأدواته البسيطة ثم يقول بدأت أرسم عام 1970 وكانت بداياتي مع رسوم الكاريكاتير مجرد رسومات ترسم بسمة على ثغر المشاهد لأني ساخر أسخر من كل شيء، أرى الناس كلهم كالكاريكاتير، فالسخرية مهمة في الفن البصري المعاصر.

ويتذكر شريف، من خلال الفيلم، حكاية أول مرسم في الشارقة عندما كان يجتمع فيه مع فنانين وشعراء ومسرحيين، ويقول: «اليوم سعيد جداً في مرسمي في البرشاء في دبي وأشتغل على ثلاثة أعمال في نفس الوقت لا أنتظر انتهاء عمل لأبدأ بآخر، ودائما لدي تناقض في أعمالي ما بين أبيض وأسود قطع وربط وأنا معجب جدا بشخصية شهرزاد وتأثرت بقصصها ألف ليلة وليلة».

ويضيف: أعمالي عبارة عن قطع متكررة ومتشابكة وأربطها بالموسيقى المعاصرة وما بعدها.