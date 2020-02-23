«الأيام» تقرأ المسرح العربي في منظور الأبحاث الأكاديمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت عنوان «المسرح والبحث الأكاديمي اليوم: الإشراقات والإشكاليات» يناقش الملتقى الفكري المصاحب لأيام الشارقة المسرحية التي تنظم دورتها الثلاثين في الفترة من 29 فبراير إلى 6 مارس، واقع البحث الأكاديمي المُنجز في كليات الدراسات العليا، على مستوى درجتي الماجستير والدكتوراه، والمعني بالمسرح، للتعرف على حجم إقبال الباحثين على دراسة هذا الفن، الذي صار موضوعاً للعلم في فترة متأخرة من تاريخه، وللوقوف على الموضوعات والمناهج والتوجهات الغالبة في ما ينجز من أبحاث في اختصاص المسرح، وإلى أيّ درجة يبدو البحث المسرحي الأكاديمي مواكباً للممارسات والظواهر والأنشطة، التي تشهدها الساحة المسرحية العامة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكيف تجاوبت حركة البحث المسرحي الأكاديمي العربي مع الطابع المتعدد والمتنوع للمسرح باعتباره يضم مجالات فنية عدة (التمثيل، والإخراج، والتأليف، إلخ)، وبصفته الحيوية في التداخل والتقاطع مع مختلف قصص وقضايا الحياة وصورها الاجتماعية والسياسية والفكرية والعلمية.

يتطرق الملتقى في محاوره إلى حجم ونوعية ما ينجز من أبحاث أكاديمية موضوعها المسرح في ضوء الثورة التكنولوجية التي عرفها العالم أخيراً، وما استحدثته من قنوات وأساليب للحفظ والنشر المكتبي، وما يسَّرته من طرق الوصول إلى المعلومات والوثائق والصور، وإدارتها وتحليلها.

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وتشارك في الملتقى نخبة من أكاديميي المسرح العربي، وهم: أحمد شنيقي، أستاذ بجامعة عنابة في الجزائر ويعمل بصفة زائر في جامعات رين 2، وباريس3 - السوربون الجديدة في فرنسا، وإبراهيم نوال الأستاذ المشارك في جامعة الجزائر منذ 1986 إلى الوقت الحاضر، وهشام بن عيسى عميد المعهد العالي للفن المسرحي في تونس، ومعز المرابط عضو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون - بيت الحكمة، ومدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، ومسعود بوحسين أستاذ التمثيل والدراماتورجيا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط ورئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وزياد ممدوح عدوان عضو مركز الأبحاث المسرحية في جامعة لودفيغ ماكسميليان في ميونخ، وفراس الريموني مؤسس ورئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي في جامعة عمان الأهلية، وعقيل مهدي العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة في بغداد والأستاذ حالياً بالكلية ذاتها.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدار يومي 1و2 مارس في مقر إقامة ضيوف المهرجان.

وتشهد أيام الشارقة المسرحية في دورتها الجديدة مشاركة 13 عرضاً، كما تستضيف مجموعة من الندوات والورش التدريبية، وسيشهد يومها الافتتاحي إعلان الأسماء الفائزة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (كبار)، فيما تسلم الجوائز للفائزين في حفل الختام.