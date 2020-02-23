جهاد الخالدي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الموسيقى في السعودية

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‪صدر قرار عن وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأحد، بتعيين الموسيقية السعودية جهاد الخالدي رئيسا تنفيذياً لهيئة الموسيقى‪.‬

وتعد من أبرز مهام الخالدي في منصبها الجديد وضع الاستراتيجيات والمعايير التنظيمية، وتنظيم الفعاليات والمناسبات ذات العلاقة، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية‪.‬كما تشمل مهامها أيضًا دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الثقافي مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتشجيع الاستثمار في تطوير المحتوى، وإصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بقطاع الموسيقى.

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جهاد الخالدي عازفة الكمان ومدرسة ماذة تذوق الموسيقى

هي جهاد بنت عبدالإله حسين الخالدي، حاصلة على بكالوريوس تربية موسيقي٬ وبكالوريوس عزف تخصص ‪“‬كمان، من المعهد العالي الموسيقي ‪“‬الكونسرفتوار‪” ‬درست الموسيقى لمده ١٨ عامًا من المرحلة الإبتدائية٬ حتى نهاية دراستها الجامعية في معهد الكونسرفتوار٬ وحصلت على مؤهل علمي في تخصصي الكمان والتربية الموسيقية‪.‬

وحاصلة على‪ ‬بكالوريوس في المحاسبة من جامعه عين شمس المصرية٬ ودرجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال من بريطانيا٬ عزفت في أوركسترا الكونسرفتوار لمدة ٨ أعوام، واشتركت في العزف بالعديد من الحفلات الكلاسيكية الموسيقية في القاهرة والعديد من الدول الأوروبية٬ وعملت كمحاضر في جامعة دار الحكمة لمادة تذوق الموسيقي‪.‬

عملت الخالدي في القطاع الصحي بالمملكة لأكثر من ٢٠ عامًا وعملت كرئيس مالي تنفيذي لمجموعة مستشفيات مغربي‪.‬

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