جهاد الخالدي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الموسيقى في السعودية

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صدر قرار عن وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأحد، بتعيين الموسيقية السعودية جهاد الخالدي رئيسا تنفيذياً لهيئة الموسيقى.
وتعد من أبرز مهام الخالدي في منصبها الجديد وضع الاستراتيجيات والمعايير التنظيمية، وتنظيم الفعاليات والمناسبات ذات العلاقة، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية.كما تشمل مهامها أيضًا دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الثقافي مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتشجيع الاستثمار في تطوير المحتوى، وإصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بقطاع الموسيقى.
جهاد الخالدي عازفة الكمان ومدرسة ماذة تذوق الموسيقى
هي جهاد بنت عبدالإله حسين الخالدي، حاصلة على بكالوريوس تربية موسيقي٬ وبكالوريوس عزف تخصص “كمان، من المعهد العالي الموسيقي “الكونسرفتوار” درست الموسيقى لمده ١٨ عامًا من المرحلة الإبتدائية٬ حتى نهاية دراستها الجامعية في معهد الكونسرفتوار٬ وحصلت على مؤهل علمي في تخصصي الكمان والتربية الموسيقية.
وحاصلة على بكالوريوس في المحاسبة من جامعه عين شمس المصرية٬ ودرجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال من بريطانيا٬ عزفت في أوركسترا الكونسرفتوار لمدة ٨ أعوام، واشتركت في العزف بالعديد من الحفلات الكلاسيكية الموسيقية في القاهرة والعديد من الدول الأوروبية٬ وعملت كمحاضر في جامعة دار الحكمة لمادة تذوق الموسيقي.
عملت الخالدي في القطاع الصحي بالمملكة لأكثر من ٢٠ عامًا وعملت كرئيس مالي تنفيذي لمجموعة مستشفيات مغربي.
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