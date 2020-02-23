أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بإرسال طائرة خاصة إلى أقليم كردستان في العراق لإجلاء طفل أردني من هناك.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه أوعز بناء على "توجيهات ملكية سامية"، إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني بإرسال طائرة من نوع (C130) إلى مدينة أربيل لإخلاء الطفل الأردني هاشم عبد الرحيم يوسف حسن، إلى مستشفى أحد المستشفيات الأردنية.
وأوضح اللواء الحنيطي أن الطائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن يأمر بإرسال طائرة مجهزة لإجلاء طفل أردني من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.