ملك الأردن يأمر بإرسال طائرة مجهزة لإجلاء طفل أردني من العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بإرسال طائرة خاصة إلى أقليم كردستان في العراق لإجلاء طفل أردني من هناك.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه أوعز بناء على "توجيهات ملكية سامية"، إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني بإرسال طائرة من نوع (C130) إلى مدينة أربيل لإخلاء الطفل الأردني هاشم عبد الرحيم يوسف حسن، إلى مستشفى أحد المستشفيات الأردنية.

وأوضح اللواء الحنيطي أن الطائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.