- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال سلطان عمان، هيثم بن طارق، في كلمة متلفزة له بعد مرور 40 يوما من وفاة السلطان قابوس بن سعيد، إن رسالة عمان تبقى دائماً السلام الذي يجوب العالم، وستكون رسالة تبني ولا تهدم، تقرب ولا تبعد.
وقال السلطان هيثم بن طارق في كلمته: «سنحاول الاستمرار في هذه الرسائل ليؤدي جميعهم بكل عزم وإصرار الدور الوطني والأمانة التاريخية، إن العقود الخمسة شهدت تحولا كبيرا في بناء الدولة العصرية، ولذلك سنمضي على طريق البناء والتنمية ونواصل طريق النهضة».
شاهد أيضاً من Dailymotion: النشيد الوطني العماني الجديد
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
وأكمل: «أن الشباب هم نهضة الدولة وسواعدها التي تبني الحاضر والمستقبل وسوف نحرص على الاستماع لهم».
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان عمان: «ماضون على طريق البناء كما رسمه السلطان الراحل قابوس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.