سلطان عمان: «ماضون على طريق البناء كما رسمه السلطان الراحل قابوس»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

قال سلطان عمان، هيثم بن طارق، في كلمة متلفزة له بعد مرور 40 يوما من وفاة السلطان قابوس بن سعيد، إن رسالة عمان تبقى دائماً السلام الذي يجوب العالم، وستكون رسالة تبني ولا تهدم، تقرب ولا تبعد.

وقال السلطان هيثم بن طارق في كلمته: «سنحاول الاستمرار في هذه الرسائل ليؤدي جميعهم بكل عزم وإصرار الدور الوطني والأمانة التاريخية، إن العقود الخمسة شهدت تحولا كبيرا في بناء الدولة العصرية، ولذلك سنمضي على طريق البناء والتنمية ونواصل طريق النهضة».

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وأكمل: «أن الشباب هم نهضة الدولة وسواعدها التي تبني الحاضر والمستقبل وسوف نحرص على الاستماع لهم».