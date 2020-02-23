إعلام عبري: إطلاق صواريخ من غزة على جنوبي إسرائيل

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن نظام القبة الحديدية تصدى لعدد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة نحو جنوبي إسرائيل.

وقالت القناة (13) الخاصة إن عددا لم تحدده من الصواريخ أُطلق باتجاه مناطق عسقلان وسديروت وكيسوفيم وكرم أبو سالم ومناطق أخرى.

Advertisements

وأشارت القناة إلى أن بلدية عسقلان أمرت بفتح الملاجئ بسبب القصف الصاروخي الشديد من القطاع.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في منطقة جنوبي إسرائيل، دون أن يعلن عن رصد صواريخ.

وحتى الساعة (16:00 ت.غ)، لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.