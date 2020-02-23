مباحثات ليبية إيطالية حول تعليق المشاركة في حوار جنيف

ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365

ناقش كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، والسفير الإيطالي لدى طرابلس، جوزيبي بوتشينو، الأحد، الوضع السياسي في ليبيا، وتعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف السياسي.

جاء ذلك خلال استقبال المشري للسفير الإيطالي، في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس (غرب)، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وأعلن المجلس، السبت، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية، المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري، "إلى حين تحقق عدة عوامل".

وأهم تلك العوامل هو "تحقيق تقدم في المسار العسكري 5+5، والاعتداد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية، والالتزام بالاتفاق السياسي (الصخيرات 2015)، كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق".

Advertisements

وقال المجلس، السبت، إنه يترقب رد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تساؤلات أهمها: "توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار (..) ووضوح الرؤية حول أجندته، وماهية المواضيع المطروحة، وضمان تمثيل المرأة".

وانطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، في 3 فبراير/ شباط الجاري، وتضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد 3 مسارات تعمل عليها الأمم المتحدة، بجانب المسارين الاقتصادي والسياسي، لحل الأزمة الليبية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تشن هذه القوات هجمات على العاصمة، في خرق متكرر لوقف هش لإطلاق النار قائم منذ 12 يناير/ كانون ثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، وفي تحدٍ لقرار تبناه مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الجاري، ويدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.