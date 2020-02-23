ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان التي استمرت 18 عاماً.

وقال ترامب “نعم، سأضع اسمي أسفل الوثيقة”، رداً على أسئلة صحافيين في حديقة البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين.

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