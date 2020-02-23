"تحالف دعم الشرعية في اليمن" :تدمير مواقع إطلاق صواريخ باليستية وتخزين طائرات دون طيار بصنعاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، الذي تقوده السعودية ، اليوم الأحد تدمير مواقع إطلاق صواريخ باليستية ومرافق تخزين طائرات دون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "القيادة المشتركة للتحالف نفذت اليوم عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية وطائرات دون طيار في العاصمة (صنعاء) ردا على إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صواريخ باليستية باتجاه المملكة تستهدف المدن والمدنيين".

وأوضح المتحدث ، أن "عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكانًا لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة".

وأعلن أن "الأهداف المدمرة شملت مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـ (فجّ عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين)" ، مؤكدا أنَّ "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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وأشار إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية".

وأكد المتحدث أن "القيادة المشتركة للتحالف بقدراتها القتالية ستتعامل مع التهديد أينما كان، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية".

كما أكد المتحدث " التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني على جميع العمليات العسكرية، واستمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الحازمة والصارمة ضد عبث الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدن والمدنيين".