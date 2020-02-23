«المرموم: فيلم في الصحراء».. تجربة استثنائية تعكس فرادة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حدث رائد يحتفي بالثقافة الإماراتية وقطاع الأفلام الناشئة، تتألق صحراء المرموم الآسرة على مدار 4 أيام بباقة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المستلهمة من بيئة الصحراء، والتي تعكس التراث الغني لمدينة دبي، وتستلهم من عناصره، جامعة صناع الأفلام الصاعدين، ومحبي الفنون السينمائية من شتى الأعمار، والجنسيات، ضمن فعاليات «المرموم: فيلم في الصحراء»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، في إطار رؤيتها الهادفة إلى توفير منصة مبتكرة لدعم المواهب والمبدعين في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للمواهب، وملتقى للمبدعين.

تنطلق الفعاليات يوم 4 مارس/ ىذار المقبل، متيحة للزوار تجربة استثنائية تعكس فرادة مدينة دبي بنسيجها الثقافي، والإنساني، والإبداعي الثري بتنوعه. ويأتي إطلاق «المرموم: فيلم في الصحراء» في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في إمارة دبي، وتعزيز الوعي لدى الجمهور، خاصة جيل الشباب، حول عالم السينما، كما تسعى الهيئة من خلال هذا الحدث الرائد إلى تسليط الضوء على منطقة المرموم كوجهة سياحية ثقافية، وتحفيز حركة السياحة فيها.

وتحت سماء المرموم، ببيئتها الصحراوية الخاصة، يحتضن «المرموم: فيلم في الصحراء» يومياً زواره من الإماراتيين، والمقيمين، والزائرين، للاستمتاع بمجموعة من الأفلام السينمائية المستقلة المنتقاة بعناية بالتعاون مع «سينما عقيل» التي تسهم بوصفها القيّم على برنامج الأفلام في إغناء الحدث بباقة من الأفلام المحلية القصيرة، إلى جانب مجموعة من أبرز الأفلام الإقليمية والعالمية المستلهمة من البيئة الصحراوية، والأفلام الكلاسيكية، وأفلام الرسوم المتحركة؛ متيحة للزوار تجربة سينمائية ممتعة ضمن أجواء عائلية فريدة.

ورش للأطفال واليافعين

ويخصص «المرموم: فيلم في الصحراء» منصتين رئيسيتين صممتا لاستضافة ورش عمل للأطفال واليافعين تركز على بعض جوانب صناعة الأفلام، في خطوة تهدف إلى غرس الشغف بالفنون السينمائية لدى الأجيال الصاعدة، وتهيئة جيل واعد من صناع الأفلام. وتشمل هذه الورش محطات عمل مخصصة لفن «التحريك بالصور المتعاقبة»، مزودة بشاشات خضراء وألعاب يمكن تحريكها، لإنشاء فيلم مدته دقيقة واحدة مؤلف من مجموعة صور متعاقبة توحي بالحركة لكثرة تتاليها. كما تضم ورش العمل محطة لصنع منظار ورقي يحاكي منظار الواقع الافتراضي، حيث توفر للمشاركين قطعاً من الورق المزخرف بـ«الستينسلات»، يمكنهم تلوينها ثم طيّها في الأماكن المحددة لإنشاء أنماط يدوية من مناظير الواقع الافتراضي. وتحت عنوان «استعداد، إضاءة، تصوير»، تتيح ورشة عمل ثالثة للمشاركين إنتاج أفلام قصيرة باستخدام لوحة قصص رقمية ومواد متوفرة لهذا الغرض، ما يتيح لهم التعرف إلى مراحل إنتاج الأفلام من تهيئة للمسرح، إلى توزيع الأدوار، ثم التصوير.

كما خصص «المرموم: فيلم في الصحراء» منصة لعقد جلسات حوارية تثقيفية مصممة للهواة والناشئة يعقدها خبراء عالميون متمرسون في قطاع صناعة الأفلام، من خبراء، ومخرجين، ومنتجين، وممثلين، يطلعونهم فيها على تجاربهم ويناقشون معهم مواضيع متنوعة تتعلق بالقطاع، بهدف الإسهام في توسيع مدارك الحضور حول تفاصيل مهمة في هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم لطرح مواضيع تهمهم للنقاش. وستتطرق هذه الجلسات إلى قضايا تشمل مستقبل صناعة السينما في عصر البث الحي، وفن الرسوم المتحركة في الإمارات، ووضع صناعة الأفلام على الصعيدين المحلي، والإقليمي، في ظل التطور التكنولوجي.