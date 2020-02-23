غارات على مخازن اسلحة تابعة الحوثيين

الرياض: أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد أنه قام باستهداف وتدمير مواقع تابعة للمتمردين الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، قال إنها تستخدم في" تخزين وتركيب وإطلاق" الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للتحالف العسكري إنه نفذ الأحد "عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات بدون طيار".
وأوضح المتحدّث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في البيان إن "عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة".
وبحسب المالكي فإن التحالف اتخذ "كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية".
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