دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

الرسائل التي ترسلها ضمن محادثات واتساب الجماعية العامة قد تكون عرضة للإطلاع من قبل أي شخص على الويب، حيث ظهرت بعض المجموعات ضمن نتائج بحث جوجل أثناء البحث عنها ما يعني أن محرك البحث قام بأرشفتها.

وكشف صحفي من قناة DW الألمانية أن المجموعات التي تستخدم خاصية دعوة الأشخاص بواسطة رابط خاص بها، تمت أرشفتها ضمن نتائج البحث. هذا يعني يمكنك كتابة كلمات مفتاحية للبحث عن مجموعات واتساب بواسطة محرك بحث جوجل ببساطة.

وباتباع بعض الطرق عرفنا أن جوجل قام بأرشفة 470 ألف رابط خاص بصفحة chat.whatsapp.com وهي المستخدمة لدعوة المستخدمين للإنضمام إلى المجموعات العامة.

المشكلة هنا لا تقع على عاتق جوجل التي سبق لها أن أعلنت أنها ستؤرشف في نتائج بحثها كل المحتوى المفتوح على الويب، وتوفر أدوات سهلة يمكن لواتساب اتباعها مثل ملف robots.txt الذي يمكن منع زواحف جوجل من أرشفة بعض الصفحات والروابط.

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من جهتها تقول واتساب أن كل المحتوى والرسائل التي تتم مشاركتها في القنوات العامة والتي يمكن البحث عنها، يمكن لمستخدمي واتساب العثور عليها، لذا يجب أن يشارك المستخدمين روابط الانضمام فقط مع الأصدقاء الذين يثقون بهم، هذا يعني لو أحد الأشخاص لو وضع رابط انضمام محادثة واتساب في أي صفحة ويب يمكن أرشفتها، هذا يعني أن جوجل يمكنها الوصول إليها وأرشفتها.

يذكر أن واتساب قامت بإصلاح الخلل ولم تعد المحادثات العامة تظهر في نتائج بحث جوجل، لكنها قد تظهر في محركات بحث أخرى.

التدوينة ظهور محادثات واتساب الجماعية العامة ضمن نتائج بحث جوجل ظهرت أولاً على عالم التقنية.